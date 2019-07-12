https://static.news.ru/photo/a91d5df0-a488-11e9-a6da-fa163e074e61_1024.jpg ЗРК С-400 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контракт о поставках российских комплексов С-400 в Турцию осуществляется в срок.

Я лишь скажу, что всё осуществляется в срок, в соответствии с достигнутыми договорённостями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются, — сказал Песков.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как ранее писал News.ru, первую группу компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 доставили в Турцию, сообщило Минобороны страны.