Угасание политической силы президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана почувствовали его внешние противники. Признанная в республике запрещённой Рабочая партия Курдистана (РПК) дала понять, что готова вести диалог с широким спектром политических сил в Анкаре. Соответствующее заявление содержит написанная для The Washington Post колонка лидера и одного из отцов-основателей боевой организации Джемиля Байыка. Военачальник констатирует кризисную ситуацию в Турецкой Республике и говорит, что вместе с соратниками займётся её демократизацией. Впрочем, его обращение может иметь другой смысл, отмечают источники News.ru, знакомые с ходом переговоров курдов с турецкими спецслужбами по сирийскому треку, — Джемиль Байык предлагает Эрдогану внять советам турецких спецслужб.

Парадоксально, но колонка Байыка озаглавлена как «Сейчас настал момент для мира между курдами и турецким государством». В материале содержится очевидный призыв к туркам поддержать идею переговоров с курдскими повстанческими организациями, которые в состоянии показать свою силу не только в Сирии, но и в южных районах Турции. Единственный негативный фактор в потенциальном диалоге, как считает лидер РПК, — это сам турецкий лидер и его Партия справедливости и развития (ПСР).

Мы предпринимали ряд усилий, чтобы добросовестно вести переговоры с (турецким. — News.ru) правительством, включая соответствующие договорённости о режиме тишины.

Однако партия турецкого лидера была готова говорить ровно настолько, насколько диалог был выгоден ей политически, сетует Байык. Он напоминает, что на заре правления Эрдоган даже пытался делать вид, что курдского вопроса просто не существует.

Джемиль Байык BBC News/youtube.com

Разрешить курдский вопрос РПК готова только политическим путём и только в пределах Турецкой Республики, подчеркнул Байык. Он признаёт прошлые ошибки, которые допустила, по его мнению, повстанческая организация.

Пытаясь решить конфликт, столь сложный и сплетённый с другими вызовами, мы должны были приложить больше усилий, чтобы включить (в процесс. — News.ru) все демократические силы Турции, — обратил внимание сооснователь РПК. — Точно так же мы должны были мобилизовать продемократические силы на Ближнем Востоке и во всём мире, чтобы способствовать демократизации Турции и решению курдского вопроса.

По его словам, сегодняшний кризис в республике носит преимущественно политический характер.

Это кризис, вызванный банкротством вековой курдской политики Турецкой Республики, это та проблема, которая лежит в основе нынешних внутренних, региональных и глобальных трудностей Турции, — говорится в колонке.

Страна нуждается в новом понимании «нации» и в процессе демократизации, делает вывод Байык.

По словам источников News.ru, знакомых с переговорной повесткой Москвы и Анкары с одной стороны и сирийских курдов — с другой, колонка Джемиля Байыка может быть прямым намёком Эрдогану послушать свои спецслужбы. Национальная разведывательная организация (MIT) последнее время наладила прямой диалог с сирийскими курдами, который протекает в конструктивном ключе.

Специалисты и руководство MIT занимают довольно взвешенную позицию и готовы пойти на компромисс с курдами, однако все возможные договорённости блокирует политическое руководство страны, поэтому обращение представителя РПК, скорее всего, связано с этим вопросом, — отмечает один из собеседников News.ru.

Benjamin Hiller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но не исключено, что колонка лидера РПК несёт в себе и недвусмысленный «месседж» оппозиционным политическим силам, которые всё сильнее заявляют о себе в республике. После муниципальных выборов ПСР потеряла три крупных города — Анкару, Стамбул и Измир. Попытка отменить результаты голосования в Стамбуле и запустить электоральный процесс заново ни к чему хорошему не привела: в городе, с которого начиналась политическая карьера Эрдогана, оппозиционный кандидат от кемалистской Народно-республиканской партии победил с ещё более убедительным результатом, чем в первый раз. Республиканца Экрема Имамоглу даже начали воспринимать как потенциального соперника турецкого президента. На фоне провала ПСР в важных турецких городах ключевые функционеры начали «исход» из партии. За экс-премьером Ахметом Давутоглу, который раскритиковал Эрдогана и дал понять о расколе, последовали бывший турецкий президент Абдуллах Гюль и экс-министр экономики Али Бабаджан. Не исключено, что ПСР в скором времени получит несколько двойников.