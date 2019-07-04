https://static.news.ru/photo/8251ee1f-fc07-4fff-813a-64498ce722c6_1024.jpg C-400 "Триумф" Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Около половины жителей Турции поддерживают приобретение российских систем ПВО С-400. Об этом говорят результаты соответствующего опроса, проведённого университетом Kadir Has.

У участников интересовались, должна ли Турция приобретать С-400 на фоне возражений со стороны США и НАТО, а также угрозы Вашингтона ввести санкции против Анкары, передаёт агентство Hurriyet .

Из общего числа респондентов 44% заявили, что Турция должна покупать С-400 у России, 25% придерживаются противоположного мнения, 31% не определились с ответом.

Исследование также показало, что 55% жителей Турции позитивно оценивают отношения Анкары и Москвы.

Как писал News.ru, ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» должны поступить в страну на следующей неделе.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «грабежом» намерение Вашингтона исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35. Также он отметил, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал не вводить санкции против Турции из-за покупки российских С-400.