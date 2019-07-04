Около половины жителей Турции поддерживают приобретение российских систем ПВО С-400. Об этом говорят результаты соответствующего опроса, проведённого университетом Kadir Has.
У участников интересовались, должна ли Турция приобретать С-400 на фоне возражений со стороны США и НАТО, а также угрозы Вашингтона ввести санкции против Анкары, передаёт агентство
Из общего числа респондентов 44% заявили, что Турция должна покупать С-400 у России, 25% придерживаются противоположного мнения, 31% не определились с ответом.
Исследование также показало, что 55% жителей Турции позитивно оценивают отношения Анкары и Москвы.
Как писал News.ru, ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» должны поступить в страну на следующей неделе.
До этого президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «грабежом» намерение Вашингтона исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35. Также он отметил, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал не вводить санкции против Турции из-за покупки российских С-400.