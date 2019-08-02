https://static.news.ru/photo/ac863bec-b504-11e9-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Densky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась отвести войска и тяжёлую артиллерию на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе. О достижении договорённости о перемирии сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш.

Дипломат отметил, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут соблюдать соглашение.

Мукаш также рассказал о работе над формированием конституционного комитета Сирии. По его словам, правительство и оппозиция достигли компромисса по составу органа. При этом он уточнил, что может потребоваться ещё несколько раундов переговоров для окончательного завершения этого процесса.

Представитель казахстанского МИДа добавил, что в Нур-Султане до конца 2019 года ожидается проведение ещё двух-трёх встреч на высоком уровне по Сирии. Он не исключил объявления об окончательном формировании комитета на саммите стран — гарантов астанинского процесса, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российская и иранская делегации встретились «на полях» 13-го раунда международной встречи высокого уровня по Сирии. Россию на переговорах представляют спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИДа Сергей Вершинин, от Ирана выступит помощник главы МИДа Али Аскар Хаджи