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Сирийский лидер Башар Асад направил ответное поздравление президенту РФ Владимиру Путину с 75-летием установления дипотношений между странами, в котором отметил вклад российских военных в борьбу с терроризмом в САР.

Сирийский народ высоко ценит мужество российских героев, — цитирует послание Асада агентство SANA. Он заявил, что Россия является великим государством, которое охраняет международную законность и при этом не вмешивается во...