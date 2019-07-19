Представитель Организации Барда, которая является военным крылом Верховного Совета исламской революции в Ираке, Мохамад Махди аль-Баяти заявил, что ответственность за нападение беспилотников на военный лагерь иранских ополченцев в провинции Салахуддин несут США. По его словам, использованная при атаке техника является американской разработкой.
Аль-Баяти категорически отверг возможность осуществления бомбардировки со стороны ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Он подчеркнул, что нападение — работа американцев.
Беспилотники атаковали базу туркменских бригад аль-Шохада, входящих в состав ополчения «Хашд аш-Шааби», которое поддерживается Тегераном. Аппараты скинули на расположение гранаты, в результате разрывов которых ранения получили два человека, передаёт
Ранее News.ru писал, что представитель НАТО Оана Лунгеску сделала официальное заявление, в котором организация осуждает захват Ираном двух коммерческих судов. Лунгеску отметила, что действия Ирана являются прямым вызовом международной свободе навигации и НАТО призывает освободить суда и членов их экипажей немедленно.