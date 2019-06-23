https://static.news.ru/photo/b2827a04-959e-11e9-ad2c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: guoyu/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона за согласие участвовать в трёхсторонней встрече с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Иерусалиме.

Переговоры назначены на 24 и 25 июня. Нетаньяху назвал встречу исторической и выразил надежду на то, что она будет плодотворной, передаёт ТАСС .

Сам факт того, что такая встреча на высоком уровне проводится между великими державами Россией и США здесь, в Израиле, я считаю беспрецедентным, - добавил израильский премьер.

Ранее News.ru писал, что странная история с несостоявшейся американской атакой на Иран, которую, по словам президента США Дональда Трампа, он лично отменил за 10 минут до начала, начинает приобретать смысл. По инициативе Вашингтона 24 июня состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое иранской проблеме