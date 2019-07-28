В Израиле продолжается избирательная кампания в преддверии назначенных на 17 сентября досрочных парламентских выборов. На днях часть политических оппонентов премьер-министра Биньямина Нетаньяху сформировала новый блок, надеясь консолидировать своих избирателей. Глава израильского правительства, в свою очередь, тоже привлёк внимание электората — 28 июля здание штаб-квартиры возглавляемой им партии «Ликуд» украсили три огромные фотографии. На них Нетаньяху пожимает руки президентам России и США, а также премьер-министру Индии. Некоторые наблюдатели уже раскритиковали подобный шаг и высказали предположение, что он будет стоить «Ликуду» части избирателей.

На всех трёх баннерах — предвыборный лозунг «Нетаньяху из другой лиги». Впрочем, именно то, что слоган помещён на фотографии с различными лидерами, и вызвало у некоторых скептическую реакцию: не намекает ли израильский премьер, что он входит в «лигу» Путина или же, например, Трампа? Однако, как отметила в разговоре с News.ru ведущий научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Татьяна Носенко, речь, скорее, идёт о демонстрации со стороны главы «Ликула» своих преимуществ перед конкурентами.

Нетаньяху всячески пытается использовать собственные внешнеполитические связи для укрепления позиций внутри государства, поскольку для Израиля крайне важно признание со стороны влиятельных мировых лидеров. Для премьера это фактор, прибавляющий ему веса. С другой стороны, разумеется, есть те, кто серьёзно критикует связи Нетаньяху с США; другие ставят под вопрос эффективность и необходимость отношений с Россией. Но тем не менее это важный козырь в нынешней избирательной кампании. Татьяна Носенко ведущий научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН

В то же время уже звучат предположения, что часть ликудовского электората — в первую очередь из числа выходцев из постсоветских стран — столь явная демонстрация лояльности Нетаньяху к Путину может и отвернуть. Не стоит забывать и об избирателях из числа правых, которым не по душе ближневосточная политика Кремля, в частности откровенная поддержка Россией враждебных Израилю режимов в Иране и Сирии. Однако, даже если яркий предвыборный ход Нетаньяху и будет стоить ему репутационных издержек и потери некоторого процента избирателей, шансы «Ликуда» на победу оцениваются крайне высоко.

В оппозиционном лагере нет фигур, которые бы пользовались той же популярностью и доверием населения, что и Нетаньяху, — подчёркивает в этой связи Татьяна Носенко.

Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

Пока в соцопросах за лидирующим «Ликудом» следует блок «Кахоль-лаван». По прогнозам он может получить в худшем для себя случае лишь на 1–2 места в Кнессете меньше, чем партия премьер-министра. На апрельских выборах оба политических движения продемонстрировали одинаковый результат (по 35 мандатов), однако «Кахоль-лаван» от коалиции с «Ликудом» отказался.

Другие партии, которые, по результатам опросов, в Кнессет попадут, на лидерство претендовать не могут, хотя некоторые из них и пытаются перегруппироваться и консолидировать своих избирателей. Так, например, 25 июля бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, председатель партии «Мерец» Ницан Горовиц и депутат Кнессета от партии «Авода» Став Шафир заявили о формировании альянса «Демократический лагерь». Правда, в общей сложности новому движению пока прочат менее 15 мест.

Что же касается коалиции, то при необходимости её создания Нетаньяху может столкнуться с серьёзными проблемами, подобными тем, что в апреле привели к роспуску парламента. «Кахоль-лаван» и «Демократический лагерь» на союз с «Ликудом» вряд ли пойдут, а значит, премьеру, вероятнее всего, вновь придётся искать договорённостей с лидером партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдором Либерманом. В прошлый раз им не удалось прийти к компромиссу по законопроекту, отменяющему освобождение студентов иешив от военной службы. Хотя, например, лидеры партии «Яадут ха-Тора» Яков Лицман и Моше Гафни высказали тогда предположение, что дело в личном нежелании Либермана, поскольку Нетаньяху, в свою очередь, не спешит реализовывать инициативу главы НДИ о пенсиях для репатриантов.