https://static.news.ru/photo/472a8db4-95f8-11e9-9069-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Guillaume Pinon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять нефтяных трубопроводов выведены из строя неизвестными в прибрежных водах Сирии. Инциденты, приведшие к утечке нефти, произошли в районе города Баньяс.

На место выезжали специалисты-подводники сирийской нефтяной компании. Они обнаружили под водой места утечек и приступили к ремонту, сообщает агентство Sana.

Подача нефти в резервуары должна возобновиться в ближайшие часы. За время кризиса в Сирии подобных инцидентов не случалось.

Ранее News.ru сообщал, что бойцы правительственной сирийской армии сбили на подлёте к авиабазе в городе Хама беспилотный летательный аппарат террористов. Откуда он был запущен и был ли оснащён боевым снарядом, неизвестно. Самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами, научились производить боевики, окопавшиеся в сирийской провинции Идлиб.