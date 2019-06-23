Пять нефтяных трубопроводов выведены из строя неизвестными в прибрежных водах Сирии. Инциденты, приведшие к утечке нефти, произошли в районе города Баньяс.
На место выезжали специалисты-подводники сирийской нефтяной компании. Они обнаружили под водой места утечек и приступили к ремонту,
Подача нефти в резервуары должна возобновиться в ближайшие часы. За время кризиса в Сирии подобных инцидентов не случалось.
Ранее News.ru сообщал, что бойцы правительственной сирийской армии сбили на подлёте к авиабазе в городе Хама беспилотный летательный аппарат террористов. Откуда он был запущен и был ли оснащён боевым снарядом, неизвестно. Самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами, научились производить боевики, окопавшиеся в сирийской провинции Идлиб.