Вооружённые формирования сирийских курдов стали предметом интереса Израиля. Региональная пресса со ссылкой на информированные источники сообщает об особой программе МОССАДа по подготовке бойцов из Сирийского Курдистана. Еврейское государство не раз подозревали в подготовке иракских курдов, в связи с чем сообщения о новых планах израильской разведки не выглядят конспирологией. Логику подобного развития событий диктует и сама ситуация в Арабской Республике: Иран всё ближе к тому, чтобы создать устойчивый коридор к Средиземному морю.

Первыми сообщения о подготовке агентами МОССАДа курдских бойцов распространили иранские полуофициальные СМИ со ссылкой на близкие к самим курдам источники. По этим данным, свыше 20 бойцов из Сирийского Курдистана будут отправлены в «оккупированный Израилем регион Палестины». Перед этим они были доставлены в иракский Эрбиль. Уточняется, что речь идёт о представителях партии «Демократический союз» — доминирующей политической силы на курдских территориях в Сирии. Программа Израиля, как сообщается, называется «Курдистанский Моссад». Она нацелена на то, чтобы научить защитников Рожавы (название самопровозглашённого курдского государства в Сирии) «проводить шпионские операции» против региональных сил, которые оказывают дестабилизирующее влияние. Не исключено, что речь идёт об Иране.

Kurdishstruggle/flickr.com

Данные о том, что еврейское государство проявляет интерес к подготовке курдов, активно появлялись после американской интервенции в Ирак и, соответственно, процесса отдаления Иракского Курдистана от центрального правительства в Багдаде. Региональная пресса ещё в 2005 году делилась данными о том, что десятки бывших сотрудников израильских спецслужб принимают участие в тренировке иракских курдов. Компании из Израиля подозревали в активном содействии различным инфраструктурным проектам в Иракском Курдистане — например, в проекте строительства аэропорта в Эрбиле. В 2006 году британская корпорация Би-би-си получила видеодоказательства того, что израильтяне занимаются подготовкой курдских формирований на севере Ирака. В эфире передачи Newsnight были показаны кадры , на которых израильские эксперты в области безопасности обучают бойцов Иракского Курдистана стрельбе. Тогда власти Израиля заявили о своей непричастности к программе. Последние годы Израиль и Иракский Курдистан развивают устойчивое сотрудничество в области нефтяного бизнеса.

В целом Израиль имеет военные, деловые и разведывательные контакты с курдами с 1960-х годов, рассматривая эту этническую группу, не имеющую собственного государства и рассеянную по Ираку, Турции, Сирии и Ирану, как буфер в противостоянии с мусульманскими государствами. Феномен того, что в последние годы американское руководство относилось благосклонно к Сирийскому Курдистану, сами курды приписывают таланту израильских лоббистов в Вашингтоне. Известно, что с 1990-х годов такая лоббистская организация, как Американский комитет по связям с общественностью Израиля (AIPAC), поддерживала неплохой уровень отношений с представителями некоторых курдских племён, которые, как известно, не имеют единого взгляда на происходящие в регионе процессы.

Global Look Press/dpa/Morukc Umnaber

В нынешней ситуации, когда гражданский конфликт в Сирии приближается к своему логическому концу и Иран как никогда близок к формированию устойчивого коридора к Средиземному морю, ставка Израиля на курдов кажется самым логичным вариантом противодействия иранской военной политике — особенно с учётом того, что власти США не намерены вкладываться в северо-восток Сирии. Еврейское государство опасается присутствия лояльных Исламской Республике сил у своих границ — не только сухопутных, но и морских. Это вопрос выживания. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США, военный эксперт Кеннет Поллак считает, что курды — это самый ценный союзник еврейского государства в противостоянии с Ираном.

Иракские и иранские курды имеют глубокие связи, — говорит он. — Для того чтобы создать проблему для Ирана, достаточно поощрять независимость иранских курдов.

Помощь курдским формированиям может дать Израилю не только стратегические, но и экономические выгоды: природные ресурсы Рожавы, как считается , способны обеспечить потребности страны в энергоснабжении.

Однако готов ли Израиль к публичным контактам с Сирийским Курдистаном, пока остаётся неясным. Вряд ли такие планы встретят тотальное одобрение российского военного командования.