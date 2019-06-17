https://static.news.ru/photo/dbcbc6e2-910a-11e9-9411-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Монету, отчеканенную в период правления Ирода Архелая, нашли в городе Иерихон российские археологи. Этот период в мировой истории известен тем, что как раз в те годы, как считается, родился Иисус Христос.

Монета оказалась частью большой нумизматической коллекции. Помимо неё исследователям удалось обнаружить немало образцов средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов.

Раскопки возобновились после перерыва в несколько лет. Первый их этап проходил в 2010–2013 годах, сообщает РИА Новости .

Иерихон известен как один из древнейших городов Земли, который вобрал в себя культуру и архитектурные особенности разных эпох — Ханаана и Иудеи, Римской империи, Византии и Арабского халифата.

Ранее, как писал News.ru, болгарские археологи при раскопках крепости Калета в районе города Свиштов на побережье Дуная обнаружили следы Влада III Цепеша. Он известен как граф Дракула, который был прототипом главного персонажа в одноимённом романе английского писателя Брэма Стокера.