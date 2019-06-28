https://static.news.ru/photo/f13e5cc6-9ba8-11e9-9c2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в окрестностях Дамаска.

По данным агентства SANA, в результате обстрелов погиб ребёнок. В ночь на понедельник, 1 июля, средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку. Они были запущены израильскими военными самолётами из воздушного пространства Ливана.

Как писал News.ru, боевики обстреляли два христианских города Мхарде и Сукейлабия в сирийской провинции Хама. В результате атаки разрушены несколько жилых домов.

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