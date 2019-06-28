Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в окрестностях Дамаска.
По данным агентства SANA, в результате обстрелов погиб ребёнок. В ночь на понедельник, 1 июля, средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку. Они были запущены израильскими военными самолётами из воздушного пространства Ливана.
Как писал News.ru, боевики обстреляли два христианских города Мхарде и Сукейлабия в сирийской провинции Хама. В результате атаки разрушены несколько жилых домов.
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