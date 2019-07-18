Сообщения об участии российских войск в военной операции в сирийском Идлибе не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны.
Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк, — передаёт ведомство.
В оборонном ведомстве добавили, что по соглашению с турецкой стороной российские сотрудники находятся в Идлибе для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Сухопутных войск РФ в Сирии «не было и нет», отметили в министерстве, информирует
Ранее
Как писал News.ru, до этого в Сирийском центре мониторинга прав человека заявили, что атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей. Ещё около двух тысяч человек получили ранения.