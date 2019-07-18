https://static.news.ru/photo/be6f84f8-a951-11e9-8dcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сообщения об участии российских войск в военной операции в сирийском Идлибе не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны.

Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк, — передаёт ведомство.

В оборонном ведомстве добавили, что по соглашению с турецкой стороной российские сотрудники находятся в Идлибе для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Сухопутных войск РФ в Сирии «не было и нет», отметили в министерстве, информирует RT .

Ранее Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщало, что Россия направила в Идлиб спецподразделения для участия в совместной военной операции с войсками режима Башара Асада.

Как писал News.ru, до этого в Сирийском центре мониторинга прав человека заявили, что атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей. Ещё около двух тысяч человек получили ранения.