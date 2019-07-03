https://static.news.ru/photo/7683c95a-9d90-11e9-800b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Руководство турецкой Антальи предложило ввести туристический налог в размере €1,5 за ночь с каждого взрослого отдыхающего. По словам мэра города Мухиттина Бечека, курорт нуждается в муниципальных доходах для поддержания инфраструктуры региона.

Инициатива может приносить в бюджет населённого пункта до €200 млн в год. По мнению чиновников, за проживание детей в отелях платить сбор не придётся, пишет АТОР .

Анталья, где проживает 2,5 млн человек, за сезон принимает около пяти миллионов гостей. Нагрузка на коммунальные службы увеличивается, из-за чего город тратит на свои нужды больше, чем предусмотрено.

Ранее News.ru сообщал, что Киев поменял принцип оплаты туристического сбора и его размер. С января 2019 года его начали оплачивать все, кто останавливается в хостелах и квартирах посуточно. Раньше сбор брали только с постояльцев гостиниц.