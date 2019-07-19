https://static.news.ru/photo/20a92562-aa14-11e9-970f-fa163e074e61_1024.jpg Корабль ВМС США Boxer Фото: U.S. Navy/Mate 3rd Class James F. Bartels/wikimedia.org

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) пообещал в ближайшее время опубликовать фотографии корабля ВМС США Boxer. По словам иранских военных, снимки сделаны тем самым беспилотником, который, по словам американского президента Дональда Трампа, был сбит десантным судном.

Изображения докажут безосновательность заявлений Белого дома, а также тот факт, что БПЛА КСИР не только не был сбит, но и благополучно вернулся на базу.

Официальный представитель Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи также опроверг заявления президента США. По его словам, это утверждение направлено на усиление напряжённости в международных водах.

Замминистра главы МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи также подтвердил, что КСИР не потерял ни одного беспилотника. Он предположил, что Boxer по ошибке сбил собственный БПЛА, передаёт Fars .

Как ранее писал News.ru, глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран понятия не имеет о якобы сбитом США иранском беспилотнике. Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа.