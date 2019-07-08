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Силы безопасности Турции задержали подозреваемых в причастности ко взрыву в приграничном с Сирией районе. В настоящее время их допрашивают.

Всего сотрудники турецкой полиции задержали 16 человек, сообщает телеканал Habertürk. Как писал News.ru, 5 июля два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Турции недалеко от границы с Сирией. Инцидент...