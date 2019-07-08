Иран не стремится к развязыванию войны ни с одной страной, заявил главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави.
Исламская Республика Иран не стремится к войне ни с одним государством, но очень хорошо подготовлена, чтобы защитить себя, – приводит слова Мусави ТАСС.
По словам главнокомандующего, США проводит против Ирана гибридную стратегию, состоящую из санкций, угроз и психологического давления.
Как ранее писал News.ru, США пригрозили Ирану новыми санкциями и усилением международной изоляции в ответ на расширение ядерной программы. Как заявил госсекретарь Майкл Помпео, режим Ирана, вооружённый ядерным оружием, будет ещё более опасен для мира. Глава американского внешнеполитического ведомства уверен в необходимости добиться принятого ранее стандарта, согласно которому Иран совсем не имел возможности обогащать уран.