https://static.news.ru/photo/b32a3ca2-a09e-11e9-9c5b-fa163e074e61_1024.jpg Франц Клинцевич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Франц Клинцевич спрогнозировал возможную реакцию США на превышение Ираном уровня обогащённого урана.

По его мнению, вместо урегулирования ситуации Вашингтон может ответить агрессивными действиями, которые не только ускорят реализацию Ираном ядерной программы, но и могут взорвать весь регион.

Что касается решения Тегерана относительно уровня урана, то оно вполне ожидаемо из-за выхода Штатов из ядерной сделки, отметил сенатор.

Понятно, что оно не может кому-то нравится, но Иран заботится прежде всего о собственной безопасности, — цитирует Клинцевича РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что решение Тегерана по урану прокомментировали в Израиле. По словам министра энергетики Юваля Штайнца, Иран стёр «красные линии», предусмотренные СВПД, и начал «марш к созданию ядерного оружия».