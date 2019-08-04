https://static.news.ru/photo/af7abaa2-b6f4-11e9-a555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр планирования и международного сотрудничества Йемена Наджиб аль-Аудж на встрече с послом России Владимиром Дедушкиным выразил надежду на укрепление двусторонних отношений в сфере экономики. Он пригласил РФ принять участие в восстановлении страны.

Власти Йемена, как заявил аль-Аудж, заинтересованы в укреплении экономических отношений с Россией. Он призвал российские компании инвестировать в сферы нефти, газа, телекоммуникаций и сельского хозяйства, сообщает агентство SABA .

В свою очередь Владимир Дедушкин отметил, что Москва готова предоставить Йемену всю необходимую поддержку для обеспечения мира и безопасности, а также о желании российского кабмина укреплять двусторонние отношения.

Как писал News.ru, ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона положительно оценивает усилия спецпосланника генсека ООН Мартина Гриффитса по урегулированию кризиса в Йемене.

В апреле состоялось первое за четыре года заседание парламента Йемена после начала военных действий на территории страны. Политики обсудили актуальные вопросы в городе Сайун южной провинции Хадрамаут.