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Аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона находится в состоянии повышенной готовности для принятия самолёта Boeing 737 из Германии. Лайнер болгарской компании Electra Airways повредил колесо во время вылета из Кёльна.

На борту находится 152 пассажира, передаёт The Times of Israel . Возле взлётно-посадочной полосы аварийный транспорт ожидают больше 100 пожарных автомобилей и карет скорой помощи.

Части резины после взлёта обнаружили наземные экипажи немецкой воздушной гавани. Степень повреждений неизвестна, самолёт должен будет пролететь над контрольной башней перед посадкой, чтобы специальные службы могли проверить состояние колёс.

В израильском аэропорту объявлен третий, самый высокий уровень опасности. В случае необходимости другие рейсы могут быть перенаправлены в воздушную гавань Рамон, которая находится недалеко от южного города Эйлат.

Как писал News.ru, накануне в канадском городе Манитобе потерпел крушение самодельный вертолёт. Находившиеся в кабине женщина и мужчина самостоятельно выбрались из салона и не пострадали.