https://static.news.ru/photo/c588a776-9c11-11e9-8dab-fa163e074e61_1024.jpg С-300 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четвёртая российская зенитно-ракетная система С-300 окончательно развёрнута и готова к использованию на территории Сирии. Об этом сообщает израильская компания ImageSat International, занимающаяся анализом спутниковых фотографий.

Опубликованный 30 июня снимок со спутника показывает, что четвёртая по счёту российская С-300 установлена и готова к использованию. До этого момента было известно, что полностью установлены только три системы на базе Масъяф, расположенной в северо-западной части Сирии, пишет The Times of Israel .

Издание утверждает, что готовность сил ПВО Сирии указывает на угрозу Израилю и его возможности наносить авиаудары по проиранским силам в Арабской Республике.

Как писал News.ru, в сентябре 2018 года глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что полученных Дамаском российских С-300 достаточно для ответа на угрозы Израиля.