Четвёртая российская зенитно-ракетная система С-300 окончательно развёрнута и готова к использованию на территории Сирии. Об этом сообщает израильская компания ImageSat International, занимающаяся анализом спутниковых фотографий.
Опубликованный 30 июня снимок со спутника показывает, что четвёртая по счёту российская С-300 установлена и готова к использованию. До этого момента было известно, что полностью установлены только три системы на базе Масъяф, расположенной в северо-западной части Сирии, пишет
Издание утверждает, что готовность сил ПВО Сирии указывает на угрозу Израилю и его возможности наносить авиаудары по проиранским силам в Арабской Республике.
Как писал News.ru, в сентябре 2018 года глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что полученных Дамаском российских С-300 достаточно для ответа на угрозы Израиля.