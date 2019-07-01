https://static.news.ru/photo/49d12570-9c22-11e9-a776-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана. Это необходимо в качестве ответа на превышение предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимита обогащённого урана, отметил политик.

Я обращаюсь к европейским странам: ваши условия были нарушены. <...> Вы заверяли, что воспользуетесь автоматическим механизмом по санкциям, установленным Совбезом ООН. Поэтому я говорю вам: сделайте это, — цитирует Нетаньяху « Интерфакс ».

Ранее, как писал News.ru, в МАГАТЭ заявили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащённого урана, предусмотренный СВПД по ядерной программе. Президент страны Хасан Рухани перед этим пригрозил подобными мерами в том случае, если другие участники соглашения не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Тегерана.