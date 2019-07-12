Израильское руководство готовится к полномасштабной операции в секторе Газа. Это следует из заявлений как премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так и его соратников из партии «Ликуд» («Консолидация»). Обострение в пограничной зоне с палестинским анклавом возникло из-за странных обстоятельств убийства офицера ХАМАС Махмуда Ахмада Сабри аль-Адхама. Пока палестинская группировка угрожает еврейскому государству расплатой, локальные власти в Израиле призывают поставить точку в войне с ХАМАС раз и навсегда.

Во время визита в Ашкелон (юго-запад Израиля) Нетаньяху выразил готовность к «крупномасштабной военной операции в Газе» в том случае, если не удастся стабилизировать обстановку.

Я предпочитаю сохранять спокойствие, хотя у нас нет иллюзии, что можно достичь политического соглашения с группировкой ХАМАС, которая хочет стереть государство Израиль с лица земли, — сказал глава правительства.

Он сообщил, что Армия обороны (ЦАХАЛ) готовится к наступательным операциям, и кампания будет не только широкой, «но и неожиданной». Нетаньяху добавил, что «без колебаний сделает то, что необходимо», и соображения, связанные с предвыборной ситуацией в Израиле не сыграют своей роли.

Еврейское государство движется к очередным выборам. Премьер не смог создать правительственную коалицию по результатам выборов 9 апреля, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов законодательного органа — Кнессета. В конце мая истёк отведенный ему законом срок в 42 дня на формирование правительства. В связи с этим Нетаньяху инициировал и получил одобрение в первые часы 30 мая закона о самороспуске парламента. Повторные выборы в законодательный орган намечены на 17 сентября.

Биньямин Нетаньяху Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова премьера выглядят удивительно. Причиной для обострения на южной границе Израиля стало то, что бойцы ЦАХАЛ застрелили одного из командиров ХАМАС Махмуда Ахмада Сабри аль-Адхама. Израильские военные признают, что представитель структур группировки был убит ошибочно — из-за того, что у него увидели огнестрельное оружие, которого на самом деле не было. Согласно палестинским сообщениям, 28-летний аль-Адхам всего лишь пытался помешать двум молодым палестинцам из числа гражданских приблизиться к пограничному ограждению в северной части сектора Газа.

Израиль преднамеренно обстрелял одного из наших членов, когда тот выполнял свои обязанности, — говорится в заявлении ХАМАС. — Мы проводим расследование этого преступления.

Инцидент, по обещаниям группировки, не останется «безнаказанным». Израиль, говорят в ХАМАС, «почувствует последствия этого преступного деяния».

Есть ощущение, что политическое руководство двух сторон просто искало повод для демонстрации силы. Пятница, 12 июля станет очередным «днём гнева» — более массовым, чем предыдущие, обещают палестинцы. ЦАХАЛ, похоже, всерьез опасается, что хрупкий мир в районе сектора Газа будет нарушен. В израильской армии обещают, что стрельба будет дополнительно расследована. Остроты добавляет то, что вооружённый инцидент произошел, когда делегация египетской разведки собиралась войти на территорию подконтрольного структурам ХАМАС прибрежного анклава, чтобы обсудить возможное соглашение о сохранении спокойствия.

Алон Давиди Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Сдерота (юг Израиля) Алон Давиди утверждает, что после коротких военных операций израильской армии возвращаться к миру становится всё сложнее — поэтому нужна крупномасштабная кампания.

Нам нужно начать одну военную операцию в стиле (военной кампании 2014 года — News.ru) операции Protective Edge, — сказал он.

Мэр призвал оборонное ведомство Израиля к проведению большой военной операции против ХАМАС, которая поставит точку в затянувшемся противостоянии. «Местные жители находятся в опасности, а Израиль позволяет побеждать себя силам ХАМАС», — отметил Давиди.

Для того, чтобы рассмотреть возможные опции, члены Комиссии по иностранным делам и обороне израильского парламента встретились 11 июля с председателями муниципалитетов и районных советов в приграничной зоне. Глава комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Ави Дихтер («Ликуд») заявил, что потенциальное решение пограничной проблемы не займет две недели или два месяца — потребуется достаточно терпения. «Это будет первая война в Газе и, вероятно, последняя», — заявил парламентарий, подчеркнув, что это единственное решение, которое он видит. Соответствующий комитет Кнессета, пообещал Дихтер, будет сопровождать процесс.

Учитывая то, что угрозу для Израиля сейчас представляет и ситуация в Сирии, игры политической элиты на теме военных опций могут обойтись еврейскому государству очень дорого.