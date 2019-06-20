Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил разведывательный беспилотник, принадлежащий США.
Инцидент произошёл на юге страны, в районе Кухе Мубарак, когда беспилотник Global Hawk нарушил воздушное пространство Ирана, передаёт
Как уже писал News.ru, американское военное командование направит, в качестве подкрепления, на Ближний Восток тысячу военных и технику. При этом Пентагон акцентирует внимание на том, что не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном, но защитит интересы США в регионе.