https://static.news.ru/photo/d20da0b8-930c-11e9-a2fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com

Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил разведывательный беспилотник, принадлежащий США.

Инцидент произошёл на юге страны, в районе Кухе Мубарак, когда беспилотник Global Hawk нарушил воздушное пространство Ирана, передаёт Press TV .

Как уже писал News.ru, американское военное командование направит, в качестве подкрепления, на Ближний Восток тысячу военных и технику. При этом Пентагон акцентирует внимание на том, что не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном, но защитит интересы США в регионе.