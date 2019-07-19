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Британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Об этом сообщает Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).

Причиной задержания стало нарушение судном международных норм, сообщает телеканал Press TV.

Как писал News.ru, 14 июля силы КСИР задержали иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива. До этого разведка США заявила о захвате Ираном танкера, принадлежащего ОАЭ и шедшего якобы под флагом Панамы. Позднее Тегеран объявил, что судно с контрабандным горючим шло под британским флагом.

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