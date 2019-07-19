Британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Об этом сообщает Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).
Причиной задержания стало нарушение судном международных норм, сообщает телеканал
Как писал News.ru, 14 июля силы КСИР задержали иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива. До этого разведка США заявила о захвате Ираном танкера, принадлежащего ОАЭ и шедшего якобы под флагом Панамы. Позднее Тегеран объявил, что судно с контрабандным горючим шло под британским флагом.