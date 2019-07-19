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Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) предъявил доказательства того, что ВМС США не сбивали иранский боевой беспилотник. Военные опубликовали видео, снятое БПЛА над десантным кораблём Boxer.

На кадрах видно, что дрон спокойно следил за судном, после чего благополучно вернулся на базу, передаёт Al-Ahed. Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты отвергли заявление Ирана о том, что информация...