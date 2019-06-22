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Военно-космические силы Ирана заявили, что вслед за беспилотником ВМС США, который был сбит после нарушения воздушного пространства Исламской Республики, летел американский самолёт-разведчик. КСИР мог сбить его, но не стал этого делать.

Об этом заявил командующий ВКС КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе. Послание от президента Дональда Трампа...