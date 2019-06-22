Иран продолжит сбивать беспилотники в ответ на агрессию со стороны США
Сергей Попов
13:39, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/a401d0d8-94db-11e9-bebc-fa163e074e61_1024.jpgФото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде предупредил США, что попытки нарушения воздушного пространства страны не останутся без последствий.
Он отметил, что иранские военные располагают целой коллекцией американских дронов, свидетельствующей об агрессии Вашингтона в отношении Тегерана и пренебрежении США нормами международного права.
Если подобные случаи повторятся, мы добавим ещё одно американское (военное) изделие в нашу коллекцию, — цитирует Хаджизаде агентство IRNA.
Ранее сообщалось, что президент Штатов Дональд Трамп приказал нанести авиаудар по стратегическим объектам Ирана из-за потери беспилотника, однако в последний момент передумал. Как писал News.ru, американский лидер отменил приказ, сочтя количество предполагаемых человеческих жертв непропорциональным ответом на действия Тегерана.