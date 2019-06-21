https://static.news.ru/photo/8e9523fe-9421-11e9-bd79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Shahram Sharifi/Wikimedia Commons

Военно-космические силы Ирана заявили, что вслед за беспилотником ВМС США, который был сбит после нарушения воздушного пространства Исламской Республики, летел американский самолёт-разведчик. КСИР мог сбить его, но не стал этого делать.

Об этом заявил командующий ВКС КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе. Послание от президента Дональда Трампа было передано при посредничестве Омана.

Отношения между двумя странами обострились после того, как иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны. Трамп назвал инцидент «большой ошибкой» Ирана.