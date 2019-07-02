Шпионская сеть, которая действовала в интересах иностранных государств, раскрыта в Иране. Группировка собирала информацию в различных областях экономики, на атомных объектах страны и на предприятиях оборонной промышленности.
Как сообщили официальные представители Тегерана, «группа шпионов была выявлена иранскими спецслужбами в прошлом году». Граждане каких государств были вовлечены в обезвреженную сеть и с какими государствами они сотрудничали, не уточняется.
Большинство шпионов были арестованы, двое из раскрытой группы осуждены и получили длительные сроки заключения, информирует
Ранее, как писал News.ru, суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Предварительное заключение продлено до 26 августа.