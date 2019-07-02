https://static.news.ru/photo/dec261f6-9cc4-11e9-9975-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tasnim News Agency/wikipedia.org/CC BY 4.0

Шпионская сеть, которая действовала в интересах иностранных государств, раскрыта в Иране. Группировка собирала информацию в различных областях экономики, на атомных объектах страны и на предприятиях оборонной промышленности.

Как сообщили официальные представители Тегерана, «группа шпионов была выявлена иранскими спецслужбами в прошлом году». Граждане каких государств были вовлечены в обезвреженную сеть и с какими государствами они сотрудничали, не уточняется.

Большинство шпионов были арестованы, двое из раскрытой группы осуждены и получили длительные сроки заключения, информирует ТАСС . Расследование в отношении остальных также завершено. Для некоторых из них прокурор потребовал смертной казни.

Ранее, как писал News.ru, суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Предварительное заключение продлено до 26 августа.