Сообщения о захвате судна с контрабандной нефтью, следовавшего из ОАЭ, на самом деле могут быть лишь подтверждением появившейся ранее информации, которую опровергли в Тегеране. Сознательное обострение ситуации в регионе Персидского залива может быть частью гибридной войны в отношении США.

Иранское агентство Fars News сообщило о задержании Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе танкера с контрабандной нефтью возле острова Ларек. По данным близкого к КСИР СМИ, на его борту находились 12 человек. Страна, под флагом которой шёл танкер не названа, как и порт отправления. Задержание произошло ещё в воскресенье, 14 июля, однако объявлено о нём было только 18 числа.

16 июля в американских СМИ появилась информация о задержании КСИР танкера ОАЭ, который принудили направиться в территориальные воды Ирана. Агентство Associated Press писало, что судно Riah перестало выходить на связь после изменения курса в сторону исламской республики и перемещалось с выключенными транспондерами. В тот же день представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил агентству ISNA , что танкер был отбуксирован в территориальные воды Ирана в связи с поломкой. Тегеран заявил о готовности оказать помощь с ремонтом судна.

Примечательно, что оба инцидента произошли приблизительно в одно и то же время. В ряде СМИ не исключается версия о том, что речь идёт об одном и том же объекте. Ранее власти Великобритании обвинили КСИР в попытке задержать танкер страны British Heritage в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг обвинения Лондона и заявил о его стремлении к эскалации напряжённости. При этом в начале июля Великобритания задержала в своих водах в районе Гибралтара в Средиземном море иранский танкер Grace 1 в связи с контрабандой нефти в Сирию. Тогда Иран пригрозил Великобритании ответными задержаниями британских судов.

Сложившаяся ситуация в районе Ормузского пролива, по мнению ряда экспертов , направлена на то, чтобы спровоцировать США: Тегеран таким образом «проверяет» готовность США к военным действиям на фоне обострения экономических проблем внутри республики. При этом не исключено, что ИРИ используют концепцию «ложной жертвы», пытаясь за счёт дезинформации создать видимость того, что именно страны Запада во главе с Вашингтоном усиливают напряжённость в регионе.

Вместе с тем подобная тактика Ирана может загнать президента США Дональда Трампа в угол. С одной стороны, он не раз демонстрировал своё нежелание ввязываться в прямые военные конфликты с другими странами, и начало военной кампании может повредить ходу избирательной на грядущих выборах главы государства. С другой — бездействие президента в случае всё нарастающей агрессии Тегерана также может ослабить его позиции.

В последние месяцы на фоне невозможности ЕС обеспечить функционирование механизма Instex, призванного помочь европейским компаниям торговать с Ираном в обход американских санкций, и ухудшающейся экономической ситуации в стране Иран неоднократно заявлял о возможности своего выхода из сделки. Одновременно с этим Тегеран стал постепенно наращивать объёмы обогащения урана. В свою очередь США, по данным американских СМИ, готовятся к отправке 500 военнослужащих на базу в Саудовской Аравии в связи с последними действиями Ирана.

Как пояснил News.ru военный эксперт Юрий Лямин, в ситуации с захваченным Ираном танкером и отбуксированным ранее в территориальные воды ИРИ судном, речь действительно может идти об одном и том же корабле.

Пока сложно судить о каком судне идёт сейчас речь, нужно больше подробностей. Исходя из сделанного Ираном заявления можно сказать, что задержанное судно по грузоподъёмности похоже на то, о котором говорили ранее. Но по современным меркам это совсем маленький танкер. Юрий Лямин военный эксперт

Эксперт высказал мнение о том, что эскалация в регионе Персидского залива в ближайшей перспективе будет лишь возрастать.