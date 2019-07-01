https://static.news.ru/photo/5307c550-9c2b-11e9-9904-fa163e074e61_1024.jpg Слиток урана Фото: Wikimedia Commons

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал увеличение запасов низкообогащённого урана. Он заявил, что действия Тегерана не являются нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По словам дипломата, Иран сократит запасы до оговорённых сделкой пределов, как только подписавшие его европейские страны начнут выполнять свои обязательства, передаёт Al-Arabiya .

Ранее News.ru писал, что давление США на Иран и сокращение Тегераном участия в СВПД могут привести к появлению у Исламской Республики ядерного оружия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.