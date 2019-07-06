https://static.news.ru/photo/60d2c15a-a020-11e9-a1d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wu Changwei/xinhua/Global Look Press

Иран, возможно, объявит о повышении уровня обогащения урана до отметки, превышающей прописанную в ядерной сделке. Это может произойти в воскресенье, 7 июля.

Речь идёт об увеличении до 5% против 3,67%, согласованных в рамках сделки, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Как писал News.ru, в мае Иран объявил о прекращении выполнения пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение Тегераном запасов низкообогащённого урана. Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна сократит запасы до оговорённых пределов, как только подписавшие его европейские страны начнут выполнять свои обязательства.