Очередной инцидент с нефтяным танкером, задержанным иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, ожидаемо привёл к обострению ситуации в регионе. Военное командование США по следам случившегося заявило о
В координации с Саудовской Аравией и по приглашению его властей американский министр обороны разрешил перемещение личного состава и ресурсов для развёртывания на территории королевства, говорится в заявлении центрального командования США.
Это является дополнительным сдерживающим фактором и даёт нам возможность защищать наши силы и интересы в регионе от возникающих и вероятных угроз, — гласит сообщение.
Помимо этого, центральное командование США разрабатывает и международную морскую операцию по обеспечению безопасности судоходства в регионе Персидского залива — «Страж». Американцы подчёркивают, что для успешной реализации инициативы, подразумевающей в первую очередь сопровождение судов, потребуется участие со стороны региональных и международных партнёров Вашингтона.
Все эти заявления последовали за задержанием иранцами британского танкера, экипаж которого решено было оставить на борту до окончания расследования. Как отметил
Две недели назад Великобритания захватила иранский танкер по запросу США, теперь Тегеран отвечает симметрично. Задача, с одной стороны, добиться освобождения своего танкера, с другой — показать: если вы присоединяетесь к инициированной Вашингтоном кампании давления на Иран, то это чревато последствиями. Правда, результат таких сигналов может быть несколько иным, чем рассчитывает Тегеран, — подчеркнул он.
По словам эксперта, Иран загнан в угол политикой США и позицией Европы, и потому наивно было бы думать, что иранцы просто будут сидеть сложа руки: «Что-то делать надо, а терять уже вроде как особо нечего».
В то же время, отметил в беседе с News.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов, перехода американо-иранского противостояния в стадию полноценного военного конфликта в краткосрочной перспективе не ожидается.
Говорить о тех странах, которые могут присоединиться к США в рамках операции «Страж», пока сложно. Европейцы на данный момент не поддерживают эскалацию конфликта, однако и на призывы Тегерана о содействии в снятии с республики санкций реагируют без энтузиазма. Конечно, тот факт, что иранцы задержали британский танкер, не может не повлиять на позицию Лондона. Однако присоединится ли Великобритания к США — большой вопрос, говорит Николай Кожанов.
Необходимо посмотреть на дальнейшее развитие ситуации. Я не спешил бы говорить о подготовке к вооружённому конфликту: продолжается игра мускулами, но у иранцев желания переводить нынешнее противостояние в «горячую» фазу не прослеживается. Всё, что мы видели с их стороны, было, по сути, ответными шагами на антииранские действия. И верховный лидер страны чётко дал понять, что Тегеран намерен давать точечные ответы, но реальной войны будет избегать, — считает Кожанов.
Пока же стоит ожидать дальнейших провокаций, событий, подобных июньскому инциденту со сбитым американским дроном, проведения диверсионных операций на нефтяных терминалах в отношении танкеров. «Поймать» Иран на этом, обвинить его напрямую, вероятно, иногда будет сложно, но, очевидно, это одна из стран, которая может пойти на такие шаги, заключает эксперт.