Очередной инцидент с нефтяным танкером, задержанным иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, ожидаемо привёл к обострению ситуации в регионе. Военное командование США по следам случившегося заявило о размещении контингента в Саудовской Аравии и о запуске интернациональной морской операции «Страж» , призванной обеспечить безопасность судоходства в районе Персидского залива. Все эти шаги вновь спровоцировали разговоры о возможном переходе американо-иранского конфликта в «горячую» фазу.

В координации с Саудовской Аравией и по приглашению его властей американский министр обороны разрешил перемещение личного состава и ресурсов для развёртывания на территории королевства, говорится в заявлении центрального командования США.

Это является дополнительным сдерживающим фактором и даёт нам возможность защищать наши силы и интересы в регионе от возникающих и вероятных угроз, — гласит сообщение.

Помимо этого, центральное командование США разрабатывает и международную морскую операцию по обеспечению безопасности судоходства в регионе Персидского залива — «Страж». Американцы подчёркивают, что для успешной реализации инициативы, подразумевающей в первую очередь сопровождение судов, потребуется участие со стороны региональных и международных партнёров Вашингтона.

NavyLookout/Twitter

Все эти заявления последовали за задержанием иранцами британского танкера, экипаж которого решено было оставить на борту до окончания расследования. Как отметил на своей странице в Facebook эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, позиция Ирана в данном случае вполне понятна.

Две недели назад Великобритания захватила иранский танкер по запросу США, теперь Тегеран отвечает симметрично. Задача, с одной стороны, добиться освобождения своего танкера, с другой — показать: если вы присоединяетесь к инициированной Вашингтоном кампании давления на Иран, то это чревато последствиями. Правда, результат таких сигналов может быть несколько иным, чем рассчитывает Тегеран, — подчеркнул он.

По словам эксперта, Иран загнан в угол политикой США и позицией Европы, и потому наивно было бы думать, что иранцы просто будут сидеть сложа руки: «Что-то делать надо, а терять уже вроде как особо нечего».

В то же время, отметил в беседе с News.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов, перехода американо-иранского противостояния в стадию полноценного военного конфликта в краткосрочной перспективе не ожидается.

Сейчас мы наблюдаем очередную фазу психологической войны против Ирана. С одной стороны, администрация США не могла не отреагировать на последние действия иранцев. С другой — это укладывается в стратегию американцев по оказанию максимального всестороннего давления на Тегеран, чтобы заставить его так или иначе пойти на диалог с Вашингтоном. Николай Кожанов старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Говорить о тех странах, которые могут присоединиться к США в рамках операции «Страж», пока сложно. Европейцы на данный момент не поддерживают эскалацию конфликта, однако и на призывы Тегерана о содействии в снятии с республики санкций реагируют без энтузиазма. Конечно, тот факт, что иранцы задержали британский танкер, не может не повлиять на позицию Лондона. Однако присоединится ли Великобритания к США — большой вопрос, говорит Николай Кожанов.

Необходимо посмотреть на дальнейшее развитие ситуации. Я не спешил бы говорить о подготовке к вооружённому конфликту: продолжается игра мускулами, но у иранцев желания переводить нынешнее противостояние в «горячую» фазу не прослеживается. Всё, что мы видели с их стороны, было, по сути, ответными шагами на антииранские действия. И верховный лидер страны чётко дал понять, что Тегеран намерен давать точечные ответы, но реальной войны будет избегать, — считает Кожанов.

Пока же стоит ожидать дальнейших провокаций, событий, подобных июньскому инциденту со сбитым американским дроном, проведения диверсионных операций на нефтяных терминалах в отношении танкеров. «Поймать» Иран на этом, обвинить его напрямую, вероятно, иногда будет сложно, но, очевидно, это одна из стран, которая может пойти на такие шаги, заключает эксперт.