Дональд Трамп продолжает накалять и без того напряжённую ситуацию вокруг Ирана. В ответ на заявление иранского президента Хасана Роухани, назвавшего Белый дом «умственно отсталым», он пообещал «ошеломляющий» удар в случае атаки иранцев на американские объекты. Слова эти прозвучали на фоне новых, разной степени достоверности сведений о переброске вооружённых сил США поближе к Ирану. В России за ситуацией в регионе следят крайне внимательно, и пока действия Вашингтона приводят лишь к усилению антиамериканской риторики Москвы.

Любая атака Ирана на любой американский объект повлечёт мощный и ошеломляющий ответ. В некоторых областях ошеломляющий будет означать — уничтожающий. Никакого больше Джона Керри и Обамы! — написал в своём микроблоге Трамп после обвинений от Роухани в слабоумии.

Ранее Вашингтон уже рассматривал возможность точечных ударов по иранской территории, однако президент США, по его словам, решил повременить с ними. В то же время американцы, судя по имеющимся данным, наращивают военный потенциал в зоне, из которой могут быстро атаковать Иран. Так, на днях на испанскую авиабазу Морон из США прибыли 12 истребителей F-22A, которые потом, как предполагается, будут переброшены на базу в Катаре или ОАЭ. Эмираты, как сообщалось ещё в апреле, уже приняли дюжину американских истребителей F-35A. А в Катаре некоторое время базировались четыре стратегических бомбардировщика B-52H, переброшенные недавно на базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Кроме того, в начале июня в район Персидского залива вошёл американский авианосец «Авраам Линкольн». Тем не менее, считает военный аналитик Юрий Лямин, пока что США не очень готовы к полномасштабной войне с Ираном — для этого американцам желательно осуществить как можно более мощную первую атаку, чтобы в условиях противодействия иранского ПВО максимально ослабить ответный удар.

F-22A Wikimedia

Имеющихся сейчас у США в регионе ресурсов для этого, по-моему, недостаточно. Что касается «точечных атак», то на них, конечно, силы есть. Но любая попытка удара по территории Ирана может быстро перерасти в полномасштабный конфликт. В ответ на «точечный» американский удар по какому-то иранскому объекту, Иран так же «точечно» может нанести ракетный удар по какой-нибудь американской базе или кораблю, — отмечает эксперт.

На фоне усиливающегося давления США на Иран, Россия всё более откровенно выступает на стороне Исламской республики. Аналитики уже отметили изменения в риторике Москвы: если раньше Тегеран воспринимался как ситуативный партнёр, то теперь его называют союзником — достаточно вспомнить слова Владимира Путина на «Прямой линии» или выступление Николая Патрушева в Иерусалиме. Сближение с Ираном ожидаемо приводит и к ужесточению антиамериканских заявлений. Так, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай» 26 июня, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал действия США на иранском направлении «рискованным блефом» и обвинил Вашингтон в непонимании ситуации.

Главная проблема американского руководства в том, что они не понимают политические элиты Ирана. Не понимают иранский менталитет. Это американцы должны хорошо просчитывать, перед тем как принимать решения относительно Ирана, — подчеркнул он.

Данное заявление не ново по своей сути. Спор относительно того, могут ли западные оценки переноситься на Восток, ведётся очень давно, напомнил в беседе с News.ru главный научный сотрудник Института Европы Александр Шумилин. Однако, по его мнению, американцы на самом деле очень хорошо знают ситуацию в ближневосточном регионе, включая и Иран. И не только за счёт того, что внимательно изучают эти государства, но и благодаря огромным диаспорам в США, вышедшим из этих стран. Речь идёт о носителях этой культуры, ментальности, которые зачастую становятся консультантами американских политиков.

Sobhan Farajvan/Global Look Press

Важно и то, что в подходах, например, США, Израиля или Саудовской Аравии к иранской проблеме мы не видим цивилизационных различий. Саудовцы что, в таком случае тоже могут быть обвинены в непонимании ситуации в Иране? Да, эти страны — противники, но они хорошо знают друг друга и знают, чему противостоят, — отмечает Александр Шумилин.

Более интересна другая мысль, высказанная российскими экспертами в ходе дискуссии на «Валдае»: по их мнению, взрывы танкеров в Оманском заливе, серьёзно поднявшие градус напряжения, могли быть устроены радикальной иранской оппозиционной организацией «Муджахедин аль-Хальк» («Народные муджахедины Ирана»). Группа действует ещё с шахских времён. Её идеология сочетает леворадикальную и исламскую составляющие, напомнил в беседе с News.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, соавтор книги «Террор во имя веры» Андрей Яшлавский. Поначалу она положительно восприняла свержение шаха в результате исламской революции, но потом перешла в радикальную оппозицию режиму, ею был совершен ряд крупных терактов против сторонников власти. Тем не менее, в 2009 и в 2012 годах она была исключена из списков террористических организаций ЕС и США. Несмотря на декларировавшийся группировкой антиимпериализм (и, соответственно, антиамериканизм), определённые круги в Вашингтоне (включая многих высокопоставленных политиков и силовиков, например, помощника Трампа Джона Болтона) лоббировали вывод её из списка террористических: видимо, они рассматривали организацию как единственную реальную силу, которая может быть противопоставлена иранскому режиму, так как в США идея его смены с повестки не снята, — отмечает эксперт.