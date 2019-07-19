https://static.news.ru/photo/20647dce-ab07-11e9-a6d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер палестинского ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение заинтересовано в возвращении сильной Сирии. Он подчеркнул, что организация продолжит политику невмешательства в междоусобный конфликт.

ХАМАС держало свою штаб-квартиру в Дамаске. Однако после начала гражданской войны движение покинуло страну, так как отказалось поддержать её власти в борьбе с оппозицией, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глава Министерства информации Ирана Махмуд Алави встретился с делегацией палестинских фракций в посольстве Исламской Республики в Дамаске. Дискуссии были посвящены последним событиям в регионе.