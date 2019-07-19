Лидер палестинского ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение заинтересовано в возвращении сильной Сирии. Он подчеркнул, что организация продолжит политику невмешательства в междоусобный конфликт.
ХАМАС держало свою штаб-квартиру в Дамаске. Однако после начала гражданской войны движение покинуло страну, так как отказалось поддержать её власти в борьбе с оппозицией, передаёт
Ранее News.ru писал, что глава Министерства информации Ирана Махмуд Алави встретился с делегацией палестинских фракций в посольстве Исламской Республики в Дамаске. Дискуссии были посвящены последним событиям в регионе.