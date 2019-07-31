https://static.news.ru/photo/974384bc-b3e5-11e9-95ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Американское правительство изучит запросы министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на выдачу ему въездных виз в США на индивидуальной основе.

Что касается вопроса о поездках, к примеру, в первую очередь в ООН, то Госдепартамент США будет изучать конкретные обстоятельства, относящиеся к нынешнему решению [о применении санкций], на индивидуальной основе в соответствии с существующими законами и обязательствами. Это включает в себя соглашение о базировании штаб-квартиры ООН [на территории США], — сообщил представитель американской администрации на брифинге.

Как писал News.ru ранее, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф отреагировал на введённые против него США санкции в своём Twitter. Зариф написал, что эти меры не повлияют на него или его семью, так как у него нет ни интересов, ни собственности за пределами Ирана.