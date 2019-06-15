https://static.news.ru/photo/6d9aad30-8e82-11e9-b55b-fa163e074e61_1024.jpg Махмуд Алави Фото: AP/TAСС

Глава Министерства информации Ирана (спецслужбы страны) Махмуд Алави встретился с делегацией палестинских фракций в посольстве Исламской Республики в Дамаске.



В заявлении, опубликованном по итогам переговоров, подчёркивается, что дискуссии были посвящены последним событиям в регионе, но в основном израильско-палестинскому мирному плану президента США Дональда Трампа, получившему название «сделка века». Палестинские группировки при этом подчеркнули, что выступают единым фронтом против американского сценария урегулирования, который не учитывает интересы Рамаллы и Газы.

Алави «высоко оценил роль групп сопротивления и их сдерживающий потенциал в последней войне в секторе Газа». Руководство фракций подчеркнуло важность «взаимосвязанной роли сил и стран оси сопротивления в регионе в противодействии схемам и угрозам, направленным против Ирана, Сирии, Палестины и Ливана».

7 июня правительственное Сирийское арабское информационное агентство (SANA) cо ссылкой на источники опровергло заявление лидера ХАМАС Исмаила Хании о том, что контролирующая сектор Газа группировка восстановила отношения с Дамаском. Официально иранские и сирийские связи отрицают связи с ХАМАС, однако в марте и апреле в столице САР прошли уже несколько встреч между представителями Тегерана и суннитской группировки, писал News.ru.