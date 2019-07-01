Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение Ираном запасов низкообогащённого урана, разрешённых согласно «ядерной сделке». Повторные замеры подтвердили данные МАГАТЭ.
Выяснилось, что количество урана превысило 300 кг. Речь идёт о топливе для реакторов, которое содержит от 3 до 5% изотопа U-235, передаёт
Ранее News.ru писал, что Тегеран намерен превысить установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит урана. Одна из причин — недовольство Исламской Республики итогами прошедшей в Вене встречи совместной комиссии по выполнению «ядерной сделки».