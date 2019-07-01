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Трёхсторонний саммит, посвящённый урегулированию политической ситуации в Сирии, может пройти в Турции в июле. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган после завершения саммита G20 в японской Осаке.

По его словам, события на Ближнем Востоке были одной из тем консультаций с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передаёт ТАСС. Участие в предстоящем саммите традиционно примут...