https://static.news.ru/photo/ea18de40-9d0a-11e9-a475-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Министерства иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, а также внешнеполитическая служба ЕС призвали Тегеран сократить запасы низкообогащённого урана. Дипломатические ведомства считают, что Иран должен воздержаться от действий, подрывающих существование Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Заявление официальных представительств европейских стран последовало после объявленных Ираном намерений превысить разрешённый СВПД лимит в 300 кг фторида урана (UF6), обогащённого до уровня 3,67%, что соответствует 202,8 кг чистого урана. Об этом говорится в совместном выступлении европейцев, сообщает ТАСС .

Дипломатические ведомства отметили свою приверженность сохранению ядерной сделки, которая зависит от того, будет ли Иран соблюдать её условия.

Ранее News.ru сообщал, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал увеличение запасов низкообогащённого урана. Он заявил, что действия Тегерана не являются нарушением СВПД. По словам дипломата, Иран сократит запасы до оговорённых сделкой пределов, как только подписавшие его европейские страны начнут выполнять свои обязательства.