https://static.news.ru/photo/276f6a84-ab02-11e9-b16d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ali Mohammadi/Global Look Press

Удерживание британского судна иранскими властями в Ормузском проливе вызывает «глубокую обеспокоенность». Это несёт в себе риски дальнейшей эскалации, сказано в заявлении представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Такие действия также подрывают текущую работу по поиску способа разрешения нынешней напряжённости, отметил он. В Еврокомиссии «убедительно призывают» к немедленному освобождению судна и его команды.

Свобода судоходства должна соблюдаться во все времена, — цитирует заявление РИА Новости .

Британский танкер Stena Impero, как писал News.ru, был задержан в Ормузском проливе. Как заявляют в Тегеране, это произошло после того, как тот столкнулся с местным рыболовецким судном и не отреагировал на поступавшие оттуда сигналы бедствия.

На судне, пришвартованном сейчас в порту Бендер-Аббас, находятся 23 человека, в том числе трое российских граждан. Они задержаны до окончания расследования инцидента.