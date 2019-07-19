https://static.news.ru/photo/276f6a84-ab02-11e9-b16d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Ali Mohammadi/Global Look Press
Удерживание британского судна иранскими властями в Ормузском проливе вызывает «глубокую обеспокоенность». Это несёт в себе риски дальнейшей эскалации, сказано в заявлении представителя пресс-службы Еврокомиссии.
Такие действия также подрывают текущую работу по поиску способа разрешения нынешней напряжённости, отметил он. В Еврокомиссии «убедительно призывают» к немедленному освобождению судна и его команды.
Свобода судоходства должна соблюдаться во все времена, — цитирует заявление РИА Новости.
Британский танкер Stena Impero, как писал News.ru, был задержан в Ормузском проливе. Как заявляют в Тегеране, это произошло после того, как тот столкнулся с местным рыболовецким судном и не отреагировал на поступавшие оттуда сигналы бедствия.