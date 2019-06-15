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Беспилотники, запущенные йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах», атаковали аэродромы Абха и Джизан в Саудовской Аравии.

Официальный представитель вооружённых сил мятежников генерал Яхья Сариа сообщил, что удары были нанесены в ответ на налёты ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции на мирные селения. По его словам, в результате атак погибли девять человек, пишет ТАСС .

News.ru писал о том, что 9 июня хуситы атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии при помощи дронов.

В Йемене с 2015 года идут военные действия между хуситами и сторонниками действующего главы Хади. Он пользуется поддержкой возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции.