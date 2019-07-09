https://static.news.ru/photo/b350e078-a297-11e9-a430-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Семь детей погибли в результате подрыва заложенной террористами мины на юго-востоке Сирии.

Как сообщает государственное информагентство SANA, трагедия произошла в деревне Даблан на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Взрывное устройство было заложено боевиками ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ).

Отмечается, что подобные инциденты в Сирии не редки. Боевики, покидая населённые пункты, закладывают взрывные устройства, часто в жилых домах. Так, в конце апреля двое детей, находившихся в автомобиле, погибли в результате подрыва мины, установленной террористами на обочине дороги между посёлками Хирбет-Газзаля и Эль-Гария. Ранения получил также мужчина, находившийся за рулём машины, писал News.ru.