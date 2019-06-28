https://static.news.ru/photo/1fa1a0da-9b33-11e9-9b00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/baghdadinformer

В южном иракском городе аль-Ислах требующие отставки мэра демонстранты подожгли вход в мэрию и атаковали полицейского, сообщает РИА Новости .

30 июня протестующие собрались у здания мэрии и потребовали отставки мэра Али Хусейна из-за ухудшения ситуации с коммунальными услугами. Это связано с частыми отключениями электроэнергии из-за высокой температуры в регионе. По словам главы совета города Фейсала Джасима, толпа бросала камни в здание мэрии и разбивала стёкла. Затем демонстранты напали на полицейского, который охранял здание. Его госпитализировали.

В иракских СМИ появилась информация, что органы правопорядка открыли огонь по протестующим, однако Джасим опроверг эту информацию и сообщил, что полиция пока не вмешивалась в протесты.

Ранее News.ru писал, что власти Ирака объявляли режим ЧП в городе Басре из-за многочисленных беспорядков. Местные жители вышли на улицы из-за нехватки питьевой воды, электроэнергии и прокатившейся по городу волны отравлений.