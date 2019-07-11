https://static.news.ru/photo/5a4c7b84-a3e8-11e9-a2ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ali Mohammadi/Global Look Press

Министерство транспорта Британии выпустило рекомендацию для кораблей, следующих под флагами королевства через Ормузский пролив. В ней говорится о необходимости принятия повышенных мер безопасности. Об этом сообщили источники Sky News.

По данным одного из источников, британским судам рекомендуют проявлять бдительность в случае агрессии со стороны иранских патрулей. Второй собеседник телеканала заявил, что на его кораблях, проходящих через Ормузский пролив, увеличено число вахтенных начальников. Суда стараются проходить эту акваторию в дневное время и на большей скорости, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, CNN сообщил о попытке пяти катеров, якобы принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции, остановить британский танкер в Ормузском проливе. В момент инцидента танкер покидал Персидский залив. Экипажу судна приказали сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. По сообщениям телеканала, экипаж сопровождавшего танкер фрегата Королевского ВМФ Великобритании потребовал пропустить судно, что было немедленно выполнено.

В МИД Ирана и Корпусе стражей исламской революции эту информацию отвергли.