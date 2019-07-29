https://static.news.ru/photo/f1731f4c-b20a-11e9-9507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hummam Sheikh Ali/Xinhua/Global Look Press

Три сотрудника частной военной компании «Щит» погибли в Сирии. Пострадавшими стали бойцы с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист».

Информацию об этом сообщила « Новая газета » со ссылкой на неназванные источники и родственников военных.

По данным журналистов, «Танкистом» звали 32-летнего Алексея из Перми. Позывной «Шаман» имел 42-летний Пётр из Хакасии. Оба участвовали в боях на территории непризнанной Луганской народной республики, а также работали в ЧВК «Вагнера», которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным.

По словам родных одного из погибших, они получили тело в цинковом гробу и справку на арабском языке. На переводе документа стояла печать с адресом российских вооружённых сил в Сирии.

Ранее News.ru писал, что предприятия частного охранного сектора не поставлены под достаточный демократический контроль на системной основе на национальном уровне, такое положение вещей вызывает беспокойство. Об этом сказано в резолюции, которую принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.