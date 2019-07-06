Населённый пункт Эль-Джаммасия, расположенный в сирийской провинции Хама, обстреляли террористы. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
В течение суток зафиксирован обстрел населённого пункта Эль-Джаммасия провинции Хама, — цитирует Бакина
РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в окрестностях Дамаска.
По мнению главы миссии Международного комитета Красного Креста в Арабской Республике Кристофа Мартина, масштабного возвращения сирийских беженцев на родину ожидать не приходится.