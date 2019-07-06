https://static.news.ru/photo/22f39470-a027-11e9-9b24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Населённый пункт Эль-Джаммасия, расположенный в сирийской провинции Хама, обстреляли террористы. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

В течение суток зафиксирован обстрел населённого пункта Эль-Джаммасия провинции Хама, — цитирует Бакина РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в окрестностях Дамаска.

По мнению главы миссии Международного комитета Красного Креста в Арабской Республике Кристофа Мартина, масштабного возвращения сирийских беженцев на родину ожидать не приходится.