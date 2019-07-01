Самолёт Boeing 737 болгарской авиакомпании Electra Airways успешно сел в аэропорту Тель-Авива имени Бен Гуриона. Лайнер повредил колесо во время вылета из воздушной гавани Кёльна.
Израильские истребители следовали за бортом в воздухе, пишет
Ранее News.ru писал, что части резины после взлёта обнаружили наземные экипажи немецкой воздушной гавани. В израильском аэропорту объявлен третий, самый высокий уровень опасности. На борту находились 152 пассажира. Возле взлётно-посадочной полосы аварийный транспорт ожидали больше 100 пожарных автомобилей и карет скорой помощи.