Фото: facebook.com/ElectraAirways

Четвёртая российская зенитно-ракетная система С-300 окончательно развёрнута и готова к использованию на территории Сирии. Об этом сообщает израильская компания ImageSat International, занимающаяся анализом спутниковых фотографий.

Опубликованный 30 июня снимок со спутника показывает, что четвёртая по счёту российская С-300 установлена и готова к использованию. До этого момента было известно, что полностью установлены только три системы на...