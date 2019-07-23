Бизнесмены, близкие к официальному Дамаску, пытаются обезопасить оставшиеся маршруты нефтяных поставок в Сирию. По-видимому, повторяющиеся инциденты с задержанием иранских танкеров, наполненных чёрным золотом, вселили в окружение президента Башара Асада страх, что топливо рано или поздно может закончиться — из-за санкционного давления на Иран. Один из самых известных сирийских предпринимателей Хоссам аль-Катерджи пытается консолидировать лояльных режиму боевиков, чтобы, как ни парадоксально, обеспечить стабильный транзит из восточных частей Сирии, остающихся, как известно, сферой ответственности США.
О том, что аль-Катерджи, известный поставщик нефти и фигурант американских санкционных списков, взялся за обеспечение устойчивого маршрута из восточных районов Сирии, которые неподконтрольны сирийскому режиму,
Как отмечают оппозиционные источники, аль-Катерджи в восточной провинции Дейр-аз-Зор намерен «защитить свои инвестиции и нефтяные конвои, идущие из районов ДСС (Демократические силы Сирии — многонациональный альянс с курдской доминантой, который сыграл основную роль в борьбе против запрещённого в РФ „Исламского государства“ на востоке Сирии — News.ru) на территорию режима». Военизированные формирования необходимы аль-Катерджи не в военных целях и далеко не для поддержки сил Асада. По словам местных источников, к мобилизации сторонников режима сирийского бизнесмена подталкивает множество факторов. Всегда были опасения, что переправа через реку Евфрат не так безопасна. Впрочем, в западной экспертной среде указывают на ещё один важный фактор. Американский специалист по Ближнему Востоку Джошуа Ландис, который занимает довольно лояльную в отношении Дамаска позицию,
Ландис указывает, в частности, на июльский инцидент с иранским супертанкером Grace 1, который был остановлен британскими силами специального назначения у Гибралтара. Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара, тогда заявил, что спецназ среагировал из-за «информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Евросоюза в отношении Сирии». Задержание власти Ирана назвали незаконным. Официальных данных, куда везли нефть, нет, но изученные агентством Bloomberg спутниковые данные
Проблема нефтяных поставок напрямую связана с вопросом иранского влияния в Сирии. В 2014 году, когда ливанская группировка «Хезболла» взяла под контроль сирийско-ливанскую границу, её командиры получили исключительное право на контрабанду чёрного золота. Значительная доля поставок поступала в том числе из подконтрольных «Исламскому государству» районов в Ливан. Говорить о прямой связи «Хезболлы» и приверженцев «халифата», конечно, было бы большим преувеличением. Речь идёт о проданной — иногда по несколько раз — трейдерам нефти.
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