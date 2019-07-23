Бизнесмены, близкие к официальному Дамаску, пытаются обезопасить оставшиеся маршруты нефтяных поставок в Сирию. По-видимому, повторяющиеся инциденты с задержанием иранских танкеров, наполненных чёрным золотом, вселили в окружение президента Башара Асада страх, что топливо рано или поздно может закончиться — из-за санкционного давления на Иран. Один из самых известных сирийских предпринимателей Хоссам аль-Катерджи пытается консолидировать лояльных режиму боевиков, чтобы, как ни парадоксально, обеспечить стабильный транзит из восточных частей Сирии, остающихся, как известно, сферой ответственности США.

О том, что аль-Катерджи, известный поставщик нефти и фигурант американских санкционных списков, взялся за обеспечение устойчивого маршрута из восточных районов Сирии, которые неподконтрольны сирийскому режиму, сообщили оппозиционные сирийские источники. По этим данным, владелец нефтяной компании AlQaterji Co. начал формировать бригады ополченцев в аль-Букамале — городе на границе с Ираком. Аль-Катерджи, который является самым известным поставщиком чёрного золота с востока Сирии в подконтрольные официальному Дамаску районы (даже во времена «расцвета» «Исламского государства (запрещено в России)), хочет сделать контрабанду нефти более безопасной и менее зависимой от случайных факторов. Как можно догадаться, инициатива одобрена сирийским руководством: ополченческие формирования, как уточняется, находятся под контролем сирийских служб безопасности.

Как отмечают оппозиционные источники, аль-Катерджи в восточной провинции Дейр-аз-Зор намерен «защитить свои инвестиции и нефтяные конвои, идущие из районов ДСС (Демократические силы Сирии — многонациональный альянс с курдской доминантой, который сыграл основную роль в борьбе против запрещённого в РФ „Исламского государства“ на востоке Сирии — News.ru) на территорию режима». Военизированные формирования необходимы аль-Катерджи не в военных целях и далеко не для поддержки сил Асада. По словам местных источников, к мобилизации сторонников режима сирийского бизнесмена подталкивает множество факторов. Всегда были опасения, что переправа через реку Евфрат не так безопасна. Впрочем, в западной экспертной среде указывают на ещё один важный фактор. Американский специалист по Ближнему Востоку Джошуа Ландис, который занимает довольно лояльную в отношении Дамаска позицию, обращает внимание на то, что сейчас режим, по-видимому, пытается найти независимый от Ирана маршрут поставок — особенно после того, как иранские танкеры всё чаще и чаще оказываются объектом задержаний.

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Ландис указывает, в частности, на июльский инцидент с иранским супертанкером Grace 1, который был остановлен британскими силами специального назначения у Гибралтара. Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара, тогда заявил, что спецназ среагировал из-за «информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Евросоюза в отношении Сирии». Задержание власти Ирана назвали незаконным. Официальных данных, куда везли нефть, нет, но изученные агентством Bloomberg спутниковые данные показали , что оно было загружено в нефтяном терминале Ирана на острове Харк в середине апреля. Несколько недель спустя корабль начал путешествие вдоль юга Африки — вместо того, чтобы идти по более прямому маршруту через Суэцкий канал. По данным израильских источников News.ru, Grace 1 следовало в Банияс — сирийский порт в Средиземном море, который, как опасаются соседи Сирии, может превратиться в военную базу Ирана. Именно туда чаще всего направляются иранские танкеры с нефтью.

Проблема нефтяных поставок напрямую связана с вопросом иранского влияния в Сирии. В 2014 году, когда ливанская группировка «Хезболла» взяла под контроль сирийско-ливанскую границу, её командиры получили исключительное право на контрабанду чёрного золота. Значительная доля поставок поступала в том числе из подконтрольных «Исламскому государству» районов в Ливан. Говорить о прямой связи «Хезболлы» и приверженцев «халифата», конечно, было бы большим преувеличением. Речь идёт о проданной — иногда по несколько раз — трейдерам нефти.