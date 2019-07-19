https://static.news.ru/photo/69c84532-ab9c-11e9-b57d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Сирийский лидер Башар Асад направил ответное поздравление президенту РФ Владимиру Путину с 75-летием установления дипотношений между странами, в котором отметил вклад российских военных в борьбу с терроризмом в САР.

Сирийский народ высоко ценит мужество российских героев, — цитирует послание Асада агентство SANA .

Он заявил, что Россия является великим государством, которое охраняет международную законность и при этом не вмешивается во внутренние дела других государств. Асад подчеркнул, что высоко ценит позицию Москвы в защиту суверенитета САР и благородство гуманитарных миссий.

Сирия гордится исторической дружбой и братскими связями с Россией и намерена развивать двусторонние отношения во всех сферах, отметил Асад.

Ранее News.ru писал, что Путин направил сирийскому лидеру поздравительную телеграмму. Он выразил уверенность в том, что терроризм в САР будет окончательно побеждён совместными усилиями обеих стран.