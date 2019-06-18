Сирия, похоже, вопреки всем требованиям России, не собирается воздействовать на своего ближайшего союзника — Иран, чтобы тот вывел свои силы с её территории. Официальный Дамаск уличили в строительстве взлётно-посадочной полосы, которая, как подозревают наблюдатели, будет активно использоваться иранцами и лояльной им «Хезболлой» в военных целях. До настоящего времени потребность Ирана в сирийском небе, по крайней мере, была замаскирована под гражданскую инфраструктуру.

О строительстве ВПП, предназначенной для эксплуатации вертолётов и небольших самолётов, сообщает региональная пресса, ссылаясь на спутниковые снимки. Сейчас в провинции Хомс ведётся интенсивная работа по созданию вертолётной площадки длиной 550 м и шириной около 150 м. Источники сообщают, что сирийское руководство намерено разместить на этом объекте эскадрилью военных вертолётов. Он находится неподалёку от позиций 3-го армейского корпуса и 4-й добровольческой бригады, но есть основания полагать, что к площадке будут допущены как иранцы, так и бойцы «Хезболлы», которые в разной степени интегрированы в сирийские ВС. Место, где ведутся строительные работы, расположено также неподалёку от позиций ливанской группировки в освобождённом её силами городе Эль-Кусейр. Военные источники уточняют, что Дамаск начал реализовывать план ещё в середине 2018 года, но процесс до сих пор не завершён.

История с вертолётной площадкой в Хомсе тесно переплетается с «переездом» иранских сил и подконтрольных им иррегулярных формирований из Дамаска. На протяжении всего вооружённого конфликта Исламская Республика наращивала своё присутствие в международном аэропорту сирийской столицы, с попустительства сирийских властей. Однако многое изменили налёты израильской авиации. В ночь на 21 ноября 2018 года атаки ВВС Израиля на предполагаемые иранские позиции вблизи столичной воздушной гавани носили столь разрушительный характер, что Россия начала предпринимать активные действия для того, чтобы избежать таких инцидентов в дальнейшем. Её усилия имели чёткое объяснение: после того как ряд арабских государств возобновил своё дипломатическое присутствие в Дамаске, появились надежды, что правительство постепенно прорвёт международную изоляцию. Ряд авиакомпаний, таких как Gulf Air, Emirates, Etihad, выразили намерение снова начать полёты в Дамаск. И интенсивные бомбардировки со стороны Израиля в такую картину возвращения Сирии к жизни, очевидно, не вписывались.

Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для того чтобы уладить конфликт, российские представители обращались не только к Израилю, но и к своим «союзникам» по войне в Сирии. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), который рассматривал аэропорт Дамаска как «ворота в Ливан» и использовал его для снабжения «Хезболлы», постепенно, но начал менять место своей дислокации — из окрестностей аэропорта в сторону базы Тияс (Т4). В частности, было зафиксировано перемещение сил «Аль-Кудс», что наблюдатели расценили как результат давления Москвы на Дамаск и Тегеран. Семиэтажное здание в районе столичного аэропорта, которое функционировало как иранский логистический центр, но было замаскировано под гражданскую инфраструктуру, опустело. Именно через него шёл трафик боеприпасов и военных технических устройств для бойцов «Хезболлы». Однако «переезд» иранцев выглядел во многом декоративным шагом: мало кто верит, что Иран легко, без боя может уступить израильским требованиям, которые транслируются ему российской стороной. По сообщениям, сразу после вывода российских военнослужащих из района аэропорта Алеппо расположенную на его территории военную базу Найраб заняли советники КСИР и лояльные им группировки ополчения.