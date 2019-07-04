Высокая степень недовольства арабских племен северо-востока Сирии курдским управлением привела к тому, что племенным лидерам обещают компенсировать все издержки, понесённые в связи с поджогами урожая — лишь бы они приняли и поняли курдов. Соответствующее финансовое обязательство взяла на себя Саудовская Аравия, которая, похоже, всерьёз рассматривает северо-восточные районы Арабской Республики в качестве зоны своей ответственности. Впрочем, в деле с компенсациями тут же возникла коррупционная схема.
О том, что лидерам арабских племён предложили компенсировать тот урон, который они понесли в связи с пожарами, охватившими сельскохозяйственные угодья в северо-восточных районах,
По этим данным, управляемые курдами локальные советы воспользовались ситуацией, в разы завысив количество уничтоженного урожая. Наблюдатели зафиксировали десяток случаев, когда урожай сначала собирали, а потом поджигали угодья — чтобы создать «нужный» эффект. Пока неизвестно, как отреагировали на махинации со статистикой в Саудовской Аравии — стране, которая взялась финансировать северо-восточные районы Арабской Республики. Если раньше помощь шла через Соединённые Штаты, то теперь саудовский правящий дом решил действовать от своего имени. В Эр-Рияде считают, что компенсации помогут купить лояльность лидеров суннитских племён к курдским формированиям, которые продолжают контролировать эти области.
Договоренностям
О том, что накал в северо-восточных районах Сирии предельно высок, свидетельствуют и продолжающиеся покушения на те племенные фигуры, которые ратовали за сближение с курдскими силами. На этой неделе стало
Очевидно, усиление активности Саудовской Аравии в северо-восточных районах Сирии говорит о том, что «заменой» расквартированным там американским силам с большей долей могут стать ограниченные силы стран Персидского залива. Не исключено, что главным боевым элементов все равно останутся курдские формирования. Журналист и аналитик Фирас Аллави недавно обращал внимание на то, что между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией уже действует соглашение о сохранении баланса сил к востоку от Евфрата. Целью является не допустить возвращение «Исламского государства» в эту область. Аналитик считает, что подобное соглашение также направлено на то, чтобы подготовить район к возможному конфликту с иранскими иррегулярными группами, которые базируются вблизи. Помимо этого, Саудовская Аравия и её ближайший партнер — Объединенные Арабские Эмираты — не могут не рассматривать находящиеся под курдским контролем районы как буфер, важный для противодействия расползающемуся турецкому влиянию. Однако конфликт курдов и арабских племён пока что мешает всем этим планам.