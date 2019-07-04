Высокая степень недовольства арабских племен северо-востока Сирии курдским управлением привела к тому, что племенным лидерам обещают компенсировать все издержки, понесённые в связи с поджогами урожая — лишь бы они приняли и поняли курдов. Соответствующее финансовое обязательство взяла на себя Саудовская Аравия, которая, похоже, всерьёз рассматривает северо-восточные районы Арабской Республики в качестве зоны своей ответственности. Впрочем, в деле с компенсациями тут же возникла коррупционная схема.

О том, что лидерам арабских племён предложили компенсировать тот урон, который они понесли в связи с пожарами, охватившими сельскохозяйственные угодья в северо-восточных районах, сообщили региональные СМИ. Эту информацию News.ru подтвердил источник из арабского племени шаммар, проживающего на востоке Сирии и других стран ближневосточного региона, включая Саудовскую Аравию.

По этим данным, управляемые курдами локальные советы воспользовались ситуацией, в разы завысив количество уничтоженного урожая. Наблюдатели зафиксировали десяток случаев, когда урожай сначала собирали, а потом поджигали угодья — чтобы создать «нужный» эффект. Пока неизвестно, как отреагировали на махинации со статистикой в Саудовской Аравии — стране, которая взялась финансировать северо-восточные районы Арабской Республики. Если раньше помощь шла через Соединённые Штаты, то теперь саудовский правящий дом решил действовать от своего имени. В Эр-Рияде считают, что компенсации помогут купить лояльность лидеров суннитских племён к курдским формированиям, которые продолжают контролировать эти области.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

Договоренностям предшествовал визит государственного министра Саудовской Аравии по делам Ближнего Востока Тамера ас-Сабхана в северо-восточную провинцию Дейр-эз-Зор, который состоялся 13 июня. Представитель саудовского кабинета министров (в прошлом работал в силовых ведомствах королевства) встретился с курдскими лидерами, племенными шейхами, а также с заместителем государственного секретаря США Джоэлем Рейберном, а также со специальным помощником США в международных коалиционных силах Уильямом Робаком. В ходе своей поездки ас-Сабхан призвал племенных лидеров объединить силы с освободившей эти земли многонациональной коалицией «Демократические силы Сирии» (ДСС), где доминируют курдские элементы. Объединение усилий, по словам саудовского министра, необходимо для того, чтобы предотвратить возвращение «Исламского государства» (запрещено в РФ) в эти районы. В Дейр эз-Зоре протестуют против курдского управления с 20 апреля. Поводом для недовольства стало ухудшение условий безопасности и повышение цен. В ДСС возникновение беспорядков приписывают «руке Дамаска».

О том, что накал в северо-восточных районах Сирии предельно высок, свидетельствуют и продолжающиеся покушения на те племенные фигуры, которые ратовали за сближение с курдскими силами. На этой неделе стало известно о смерти одного из таких шейхов. Племенной лидер Убайд Халаф аль-Хассан был найден мёртвым в своем доме в деревне неподалёку от Тель-Абъяда. На его теле обнаружены огнестрельные ранения. По данным источников News.ru, за убийством аль-Хассана стоит ячейка боевиков ИГ, которая ликвидировала его за близость и лояльность ДСС. В феврале 2017 года он зачитал заявление от имени некоторых арабских племен с призывом поддержать курдские формирования и их операцию по освобождению Ракки от боевиков самопровозглашённого «халифата». Известно, что убитый также критиковал Турцию и называл её силы «оккупационными», обещав дать им отпор в случае интервенции на северо-восток.

Очевидно, усиление активности Саудовской Аравии в северо-восточных районах Сирии говорит о том, что «заменой» расквартированным там американским силам с большей долей могут стать ограниченные силы стран Персидского залива. Не исключено, что главным боевым элементов все равно останутся курдские формирования. Журналист и аналитик Фирас Аллави недавно обращал внимание на то, что между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией уже действует соглашение о сохранении баланса сил к востоку от Евфрата. Целью является не допустить возвращение «Исламского государства» в эту область. Аналитик считает, что подобное соглашение также направлено на то, чтобы подготовить район к возможному конфликту с иранскими иррегулярными группами, которые базируются вблизи. Помимо этого, Саудовская Аравия и её ближайший партнер — Объединенные Арабские Эмираты — не могут не рассматривать находящиеся под курдским контролем районы как буфер, важный для противодействия расползающемуся турецкому влиянию. Однако конфликт курдов и арабских племён пока что мешает всем этим планам.