Фото: U.S. Navy/Wikimedia Commons

Самолёт военно-воздушных сил США совершил кратковременный пролёт в воздушном пространстве, которое находится под контролем Венесуэлы. Об этом сообщил командующий комплексной аэрокосмической обороной вооружённых сил Республики Хуан Тейсейра Диас.

В своей публикации в сервисе микроблогов Twitter он отметил, что Соединённые Штаты, внедряясь в полётные эшелоны в нарушение лётных протоколов, установленных международными договорами, создают условия риска для проведения операций.

За последние дни американская авиация уже несколько раз нарушала воздушное пространство Венесуэлы. В минобороны страны назвали это серьёзной внешней угрозой. В общей сложности с начала года самолёты США незаконно пересекали границы Республики около 80 раз, писал News.ru. В связи с серией аналогичных инцидентов Республика намерена обратиться в ООН.

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