https://static.news.ru/photo/c9c3602e-b476-11e9-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Wikimedia Commons

Самолёт военно-воздушных сил США совершил кратковременный пролёт в воздушном пространстве, которое находится под контролем Венесуэлы. Об этом сообщил командующий комплексной аэрокосмической обороной вооружённых сил Республики Хуан Тейсейра Диас.

В своей публикации в сервисе микроблогов Twitter он отметил, что Соединённые Штаты, внедряясь в полётные эшелоны в нарушение лётных протоколов, установленных международными договорами, создают условия риска для проведения операций.

#ALERTA EEUU con su aeronave EP3, insiste en crear las condiciones de riesgo operacional, al ingresar nuevamente en la región de información de vuelo sin cumplir con los protocolos establecidos en tratados internacionales. Esta irresponsable agresión busca un incidente. #CEOFANB pic.twitter.com/wEgdHNS0tl — Cmdte Codai (@cmdtecodai) 1 августа 2019 г.

За последние дни американская авиация уже несколько раз нарушала воздушное пространство Венесуэлы. В минобороны страны назвали это серьёзной внешней угрозой. В общей сложности с начала года самолёты США незаконно пересекали границы Республики около 80 раз, писал News.ru. В связи с серией аналогичных инцидентов Республика намерена обратиться в ООН.