Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer в Ормузском проливе сбил беспилотный летательный аппарат Ирана, который приблизился к нему. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Дрон был немедленно уничтожен, — цитирует Трампа
ТАСС.
По словам главы Белого дома, корабль Boxer сбил иранский беспилотник, который игнорировал многочисленные сигналы не приближаться к судну, в целях самообороны.
Как писал News.ru, ранее Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) в Персидском заливе захватил танкер с контрабандной нефтью возле острова Ларек.