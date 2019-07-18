https://static.news.ru/photo/d8177b8c-a996-11e9-b41f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer в Ормузском проливе сбил беспилотный летательный аппарат Ирана, который приблизился к нему. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дрон был немедленно уничтожен, — цитирует Трампа ТАСС .

По словам главы Белого дома, корабль Boxer сбил иранский беспилотник, который игнорировал многочисленные сигналы не приближаться к судну, в целях самообороны.

Как писал News.ru, ранее Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) в Персидском заливе захватил танкер с контрабандной нефтью возле острова Ларек.